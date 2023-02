Brilscore op de Bosuil, Club en Antwerp verdelen de punten in een bleke pot voetbal

Een veelbelovende topper eindigde in een bleke 0-0 waar zowel Antwerp als Club weinig mee opschieten. De Laet had het winnende doelpunten in de slotminuten aan zijn voet maar zag zijn bal nipt over de lat eindigen.

Club Brugge keerde voor de eerste keer terug naar het stadion waar het vorig seizoen de landstitel won. Scott Parker hield Sylla, Nielsen en Yaremchuk op de bank. De teruggekeerde Hendry werd meteen in de basis gedropt, Rits verving de Deen en Lang stond als diepste man vooraan. Van Bommel verving Stengs door Keita en kon opnieuw rekenen op zijn topschutter Janssen.

In een rustig openingskwartier was het meeste balbezit voor de Bruggelingen. Beide ploegen voetbalden wat terughoudend waardoor de wedstrijd traag op gang kwam maar na dik 20 minuten was de eerste grote kans wel voor Antwerp. De Laet bracht de bal voor richting de tweede paal na een knappe combinatie en vond Balikwisha die de bal in één tijd over doel schoot. De thuisploeg nam over en toonde de meeste drang naar voren. Muja kon een slechte pas van Odoi niet afstraffen en vond Mignolet op zijn pad. De topper werd potig. Er kwamen vaak frustraties van het Antwerpkamp na beslissingen van scheidrechter Lothar D’hondt die de eerste helft affloot met een brilscore.

De tweede helft begon veelbelovend. Migbolet loste een schot van Janssen waarop Ekkelenkamp de rebound voor zich kon nemen. Gelukkig voor Club was er nog Mechele met een broodnodige interceptie. De fouten stapelden zich op en dat deden ook de gele kaarten. De kansen daarentegen bleven uit. Kerk zorgde in minuut 75 nog eens voor wat opwinding bij het thuispubliek maar hij joeg de bal ver de tribune in.

Ook in de slotminuten werd er meer gemekkerd dan gevoetbald. De Laet had zich in de laatste seconden nog meer onsterfelijk kunnen maken op de Bosuil maar zijn heerlijke volley vloog nipt over het doel van Mignolet. Zowel Antwerp als Club Brugge schieten weinig op met een puntje.