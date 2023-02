Lang reageert op Antwerp-publiek: "Misschien maken ze zich zo druk omdat ze me goed vinden"

Er waren niet alleen de middelvingers van Onyedika en De Laet, maar ook de uitlatingen van Noa Lang na de wedstrijd tussen Antwerp en Club Brugge. De aanvaller van blauw-zwart haalde ook uit naar de aanhang van The Great Old.

Lang werd op de korrel genomen door de Antwerp-fans. "Ik zei nog in de rust: als ze dit de hele tijd zingen over de scheidsrechter stopt hij volgens mij de wedstrijd", liet hij na de match weten. "Ik ben altijd geliefd hier. Het zint ze denk ik niet dat we hier vorig seizoen kampioen geworden zijn. Ach, ik zie dat als een compliment. Als ze niet over je zingen ben je niet interessant genoeg. Misschien maken ze zich zo druk omdat ze me goed vinden."

De spreekkoren van de thuissupporters waren wel een onderwerp van gesprek bij de spelers van Club. "Ik heb het gevoel dat ze hier niet supporteren voor hun team. Helaas heb ik ze niet stil kunnen maken met een doelpunt."