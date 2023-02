Riskeren Raphael Onyedika en Ritchie De Laet alsnog een straf na het tonen van hun middenvinger?

Raphael Onyedika en Ritchie De Laet toonden zich in de topper tussen Club Brugge en Antwerp zich niet van hun mooiste kant. Ze toonden hun middenvinger, maar kregen tijdens de wedstrijd geen straf. Die zouden ze alsnog kunnen krijgen.

Meteen na de wedstrijd tussen Antwerp en Club was er meteen ophef. Raphael Onyedika toonde tot 3 keer toe zijn middenvinger naar de supporters van Antwerp. Ritchie De Laet deed richting de supporters van Club meteen hetzelfde.

Scheidsrechter Lothar D'Hondt trad niet op en liet het passeren. Ook de VAR liet het moment passeren. Onyedika en De Laet zouden met hun ongepaste gedrag er dus mee wegkomen, maar dat is toch niet het geval.

Het bondsparket kan namelijk beslissen om beide spelers alsnog te vervolgen. Met hun actie gingen ze in tegen de regels van de fair play die in het bondsreglement staan. Het bondsparket heeft 7 dagen om te beslissen of ze Onyedika en De Laet alsnog zouden vervolgen. Ook kan het bij een verwittiging blijven.