Van Bommel moet tevreden zijn met één punt tegen Club: "Deze wedstrijd zat helemaal vast, maar de beste mogelijkheden waren voor Antwerp"

0-0 in een bleke pot voetbal. Dat is het verdict van de topper tussen Antwerp en Club Brugge. Van Bommel beseft dat zij de grotere kansen hadden maar blijft met één punt achter.

Van Bommel voelde dat er meer in zat voor zijn Antwerp vandaag maar moet tevreden zijn met een punt tegen de landskampioen: " We kregen vandaag een gesloten topper te zien, beide ploegen lagen erg dicht bij elkaar. De beste mogelijkheden in deze wedstrijd waren zeker voor ons. Vooral het schot van De Laet en de bal die mignolet lost voor de neus van Ekkelenkamp voor ons. Beide ploegen wilden vandaag heel graag winnen maar de wedstrijd zat erg vaak dicht."

De Nederlandse coach zag hoe Antwerp voor de derde keer op rij geen doelpunt kon scoren, maar dat baart hem geen zorgen: "We hebben zowel tegen Anderlecht, Union als Club Brugge niks weggegeven. Het zijn drie sterke ploegen die ook zelf weinig weggeven. Het scoren komt wel, daar ben ik zeker van.