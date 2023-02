Opnieuw geen goed nieuws op Bosuil: blessure Muja ernstiger dan gehoopt

In het duel van zondag tegen Club Brugge viel Arbnor Muja uit met een schouderblessure.

Volgens Het Nieuwsblad wacht er een stevige revalidatie van vier tot zes weken voor de Kosovaar van Antwerp. Dat is erger dan wat er eerst gedacht werd.

Voor Antwerp is dit geen goed nieuws, want trainer Mark van Bommel moet nu al een waslijst aan spelers missen die geblesseerd in de lappenmand liggen.

Wellicht wordt Gyrano Kerk de vervangende optie voor Muja. Tegen blauwzwart nam hij na de rust plaats in de ploeg.