Degryse vindt beslissingen van Scott Parker vreemd: "Na zo'n offensieve prestatie vind ik dat verontrustend"

Club Brugge kwam tegen Antwerp niet tot scoren. Scott Parker speelde bij afwezigheid van Ferran Jutgla met Noa Lang in de spits. Roman Yaremchuk kreeg slechts enkele minuten. Reden voor Marc Degryse om toch verbaasd te zijn.

"Parker blijft maar zoeken. Hij voerde weer vijf wissels door die ik niet allemaal snap. Neem nu Sowah. Het ging al veel over Yaremchuk die niet tot scoren komt maar wat dan te denken van Sowah? Die staat al veel langer droog. Noa Lang deed het niet slecht als valse 9, maar als hij terugzakt en de bal vraagt, heb je niemand meer voor doel, en Jutglà is out. Ik zou dan toch door de zure appel heen bijten en Yaremchuk zetten", aldus Degryse in HLN.

De wissels die wel gebeurden waren dan weer vreemd te noemen, vond de analist. "Ik vond het heel bizar dat Parker tot de 80ste minuut wachtte voor hij Nielsen bracht en tot de 87ste voor Yaremchuk. En dat terwijl Brugge in balbezit geen kansen wist te creëren. Dan denk ik dat Parker 0-0 echt goed vond. Oké, het was hun eerste clean sheet sinds half oktober, maar offensief stelden ze niks voor. Als je zo lang wacht, dan lijkt het alsof je als trainer tevreden bent. Na zo'n offensieve prestatie vind ik dat verontrustend. Daar stel ik me echt wel vragen bij."