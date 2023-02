Rits beseft dat Club stilaan punten moet pakken: "We zitten in een mindere flow waar we uit moeten geraken"

Club staat vierde in de stand en heeft dringend punten nodig wil het zich verzekeren van een plaats in de Champions Play Offs. Mats Rits beseft dat Club de punten broodnodig heeft.

"We hadden hier vandaag liever met drie punten de bus op gestapt. Het was zeker een gesloten wedstrijd waarin er weinig kansen vielen aan beide kanten, dan denk ik dat 0-0 een correcte uitslag is. Het is positief voor ons dat we de nul hebben gehouden, dat was al een tijdje geleden. We hebben weinig weggegeven in en tegen een sterk Antwerp. Onze mentaliteit en manier van werken zit goed, dat hebben we vandaag getoond. We misten enkel wat creativiteit waardoor er geen echte kansen ontstonden, daar moeten we nog in groeien. Wat er vanavond in Gent gebeurt maakt ons niet zoveel. uit, we moeten vooral naar ons zelf blijven kijken."

Ten slotte had Rits het over de vele wissels van Parker: Het zijn beslissingen die enkel hij kan nemen. Hij komt naar een nieuwe ploeg in een voor hem onbekende competitie, dan is het logisch dat je de hele kern bekijkt."