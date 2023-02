René Vandereycken blijft opkijken van Vermeeren: "Kan hij nog niet, maar geen schande"

Geen winnaar in het duel tussen Royal Antwerp FC en Club Brugge zondag in de Jupiler Pro League.

De wedstrijd bracht weinig tot geen offensief spektakel. “Op de flanken waren Kamal Sowah bij Club Brugge en Michel-Ange Balikwisha bij Antwerp onzichtbaar. Dat betekent niet dat ze slecht speelden - ze leden geen balverlies - maar ze werden niet aangespeeld en kwamen niet in het stuk voor”, klinkt het bij René Vandereycken in Het Nieuwsblad.

Bij Antwerp blijft de 17-jarige Arthur Vermeeren voor Vandereycken de grote openbaring. “Hoe hij de bal in één tijd beroert, hoe hij overeind blijft in zo'n gespannen match - ook nu Stengs geschorst is: dat is sterk. Neen, Vermeeren kan nog geen match beslissen, maar dat is geen schande.”

“Gyrano Kerk viel nog in bij Antwerp, maar niemand drukte offensief zijn stempel. Waarom zouden we dat dan verwachten van een 17-jarige? Het zegt veel dat De Laet uiteindelijk de gevaarlijkste doelpoging had toen hij over knalde. Dit was een match van de verdedigers.”