Van Bommel aarzelde niet om 18-jarige nieuwkomer in basis te zetten: "Twee keer getraind maar dat was er niet aan te zien"

Nog geen volledige match gespeeld bij OH Leuven dit seizoen, maar na een paar dagen bij Antwerp meteen in de basis... Het kan verkeren, zei Bredero en Mark van Bommel is het daar duidelijk mee eens. Hij zette Mandela Keita tegen het geroemde middenveld van Club Brugge en kreeg daar geen spijt van.

Van Bommel twijfelde niet. ''Mandela had nog maar twee keer met ons meegetraind, maar dat was er tegen Brugge niet aan te zien", aldus de Nederlander. ''Na die twee trainingen had ik al het gevoel dat hij er klaar voor was. Dat is dus gebleken."

Antwerp huurt de belofteninternational met aankoopoptie. Bij OH Leuven was hij invaller onder Marc Brys en hij stond er geen enkele in de basis. ''Normaal is het in de winter erg moeilijk om geschikte spelers te vinden. Ons kwam het in elk geval goed uit dat Mandela in Leuven wat op een zijspoor zat. Wij hebben daarvan geprofiteerd om toe te slaan. Mandela stond hier al langer op de radar. Ik ben heel blij met Keita's debuut en ik ben tevreden over de wisselwerking met Vermeeren en Ekkelenkamp."