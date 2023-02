STVV kent weinig moeite met KV Kortrijk na een zwakke partij

STVV kende weinig moeite met een KV Kortrijk dat zijn aanvalsdrift na rust in de kleedkamer had gelaten.

De winst van Seraing en het punt dat Eupen pakte zorgde ervoor dat

Eerste helft

In het eerste kwartier van de wedstrijd was KV Kortrijk dat het meeste drang naar voren toonde. Zowel Kadri, D'Haene als Kadri kwamen tot het schot, maar de bal ging er voorlopig niet in. STVV kon alleen even via Koita dreigen, maar de thuisploeg liet vooral het initiatief aan de bezoekers uit Kortrijk.

Na een halfuur ging het initiatief over naar STVV. Koita kon een aantal keren dreigen, maar tot een doelpunt kwam het niet. Nadien kabbelde de partij wat verder zonder grote kansen. In de 40ste minuut was het even opletten want Selemani van KV Kortrijk ging neer in de grote rechthoek. De scheidsrechter oordeelde dat er te weinig contact was om een strafschop te fluiten en de VAR schoot ook niet in actie.

Koita van STVV ging op snelheid door en werd gehaakt in de grote rechthoek. Allereerst kreeg hij een gele kaart voor een schwalbe, maar de VAR riep de scheidsrechter naar het scherm. Hij keek en besliste op de bal op de stip te leggen. Bruno zette zich klaar en schoot onhoudbaar binnen.

Zo kwam STVV vlak voor rust op voorsprong.

Tweede helft

De tweede helft bestond uit heel veel overtredingen en balverliezen langs beide kanten. STVV wou de partij uitspelen terwijl KV Kortrijk zijn aanvallende impulsen van de eerste helft in de kleedkamer had gelaten.

De beste kans van de tweede helft was voor STVV. Kaya met een prima actie, maar hij zag zijn schot op de paal belanden. Zo pakt STVV de drie punten en blijven ze op koers voor de Europe Play-Offs. Terwijl het voor KV Kortrijk knokken blijft om in de Jupiler Pro League te blijven.