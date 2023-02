Kristof D'Haene wil er alles aandoen om KV Kortrijk in de Jupiler Pro League te houden: "Ik zou alles geven voor deze club"

KV Kortrijk kreeg een strafschop tegen, maar had evengoed er zelf ook één kunnen krijgen. Kapitein Kristof D'Haene had het na de wedstrijd moeilijk met hoe de twee fases werden beoordeeld.

"Selemani komt voor de verdediger en die stapt op zijn voet. Dat is duidelijk op de beelden te zien, zijn schoen is zelfs kapot. De scheids gaat zelfs niet kijken bij de VAR. Dat snap ik niet. Dat is toch wel een beetje een ergernis. Het is wéér tegen ons, wéér tegen Selemani. Op den duur snap je het niet meer. Aan de andere kant gaat hij wel kijken. Daar is wel contact, maar Koita loopt er met zijn been tegen", kijkt hij terug bij Sporza op de beide fases.

Door dit puntenverlies en het puntengewin van Seraing en Eupen blijft het naar beneden kijken voor KV Kortrijk. Het zal nog een lang seizoen worden. "Dat is heel zuur, maar we kunnen het niet meer veranderen. Het wordt een strijd. Ik zou alles geven voor deze club, maar ik denk dat dat voor de rest van de ploeg ook geldt."