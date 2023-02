Aboubakary Koita reageerde fel nadat de scheidsrechter dacht dat er een schwalbe was gebeurd: "What the fuck?"

In het slot van de eerste helft ging Aboubakary Koita neer in de rechthoek. Een schwalbe oordeelde de scheidsrechter, maar na het bekijken van de videobeelden ging de bal toch op de stip. Koita beschrijft hoe hij dit allemaal ervaarde.

"Ik zag een mannetje komen en ik ging er voorbij en hij gaf mij een tikje. Hij raakte de bal niet. Dat is gewoon penalty, maar ik zag dat de scheids een gele kaart vasthad. Ik dacht; "What the fuck?" Toen zei hij dat hij ging kijken en ik zei: "Doe maar!", beschrijft Koita dat moment tegenover Sporza.

Een mooie wedstrijd was het niet en KV Kortrijk was een aantal keer heel gevaarlijk. "We moesten veel achter de bal lopen en veel werken voor de ploeg. Achteraan zitten we krap, maar als ploeg staan we er." Dat betekent ook dat Koita minder kan flitsen. "Het vraagt veel inspanningen. Ik moet mijn momenten dus kiezen, anders houd ik het geen negentig minuten vol", sloot Koita af.