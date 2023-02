Serge Gumienny velt oordeel over strafschopfout op Selemani

Faïz Selemani van KV Kortrijk schreeuwde moord en brand na het duel tegen STVV.

Hij wou een penalty na de fout van Teixeira en toonde daar op sociale media ook de nodige bewijzen voor met een kapotte schoen.

“Ik kan de frustratie van Selemani wel begrijpen. Er is dat duwtje van Teixeira, maar of dat voldoende is voor een penalty? Laat het me zo zeggen: als de ref de bal op de stip legt, heeft STVV daar weinig tegen in te brengen”, zegt Gumienny in Het Belang van Limburg.

Geen VAR en dat klopt volgens Gumienny ook omdat het geen clear error was. “De VAR kwam aan de andere kant van het veld wel tussen, toen Koita neerging. Eerst kreeg hij nog zijn tweede gele kaart voor een schwalbe, maar er was wel degelijk contact. Die VAR-ingreep was dus belangrijk en terecht.”