📷 Selemani komt met bewijs aandraven: "Vergoote was vandaag een echte nul"

Een penalty voor STVV, geen voor KV Kortrijk. Faïz Selemani was na de wedstrijd in alle staten.

Selemani kon met zijn ontgoocheling geen blijf na afloop van de wedstrijd. Hij kwam met zijn kapot getrapte schoen af om een interview te geven. “KV Kortrijk wordt week na week benadeeld”, klonk het. “Het was toch opnieuw duidelijk strafschop? Kijk naar mijn schoen, ik heb heb speciaal meegebracht om het aan jullie te tonen. Dit kan ik toch niet faken?”

“De scheidsrechter zijn uitleg was dat ik het contact met de verdediger van STVV te hard zocht. Hoe kan hij dit zeggen? Het is gewoon penalty. Zat er deze wedstrijd wel iemand in het busje van de VAR? Ik betwijfel het. Vorige week geen strafschop, op Leuven niet, het is elke week hetzelfde liedje. Ze hebben het gewoon op ons gemunt. Vergoote was vandaag een echte nul. Ik heb er gewoon geen andere woorden voor. Ik ben kwaad.”