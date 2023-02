Westerlo kruipt amper dichter bij Gent en Standard, weggeefgoals en opvallende beslissing ref Am Kehrweg

Westerlo kon zijn reeds knappe seizoen nog mooier maken, want Gent en Standard kwamen in de rangschikking stilaan in het vizier. Dan moest er wel gewonnen worden op het veld van Eupen. Dat gebeurde niet, het werd 1-1.

Na de puntendeling met Genk gooide Edward Still toch zijn ploeg door mekaar, bij Westerlo slechts twee wijzigingen met de basisplaatsen voor Jordanov en Fixelles. Het resulteerde allemaal alleszins in een ronduit saai eerste halfuur. Het enige moment van opwinding in het wedstrijdbegin, was toen N'Dri één op één ging met Jordanov en vervolgens ging liggen in de zestien nadat hij de bal van de voet liet schieten.

Eupen leek er met meer fluksheid en présence in de duels wat door te komen, maar het slot van de eerste helft was voor Westerlo. Moser duwde een schot van Fixelles in huis. Wanneer ze bij Eupen achteraan gingen sukkelen, met vooral Magnée in de rol van anthield, was Nene er als de kippen bij om dat op slag van rust af te straffen met een stiftertje (0-1).

Een keertje kort voor en kort na rust scoren, dat is het ideale scenario, dacht Mathias Fixelles. Die trachtte Moser te verrassen in zijn korte hoek, de beenveeg van de Eupen-doelman liet dat niet toe. Dan nog was er geen vuiltje aan de lucht voor Westerlo, tot het slordig balverlies leed achteraan.

Tagir was dan nog eens te laat met zijn ingreep op N'Dri, die weg naar doel ging. Domme overtreding en dus strafschop. Stef Peeters zette zich achter de bal en klaarde de klus via de onderkant van de lat (1-1). Dat bracht meteen weer een reactie teweeg bij de bezoekers. De Cuyper gaf mee met Nene, de doelpuntenmaker besloot op Moser.

Met een aardige vrijschop zette Van Eenoo Moser nog eens aan het werk. Als één ploeg aanmerking maakte op de zege, was het toch wel Westerlo. Dat zocht nog het meest naar een late winnende treffer. Onder meer via Nene die de zestien indook en neerging na een duw. Tot ontsteltenis van de bezoekers floot ref Denil deze keer geen strafschop en corrigeerde de VAR hem ook niet. Ook bij een scrimmage in het slot viel de 1-2 niet.