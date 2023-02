De Roeck klaagt over strafschopfases: "Barslechte wedstrijd van arbitrage, machteloos tegen mensen in het busje"

Puntenverlies dat pijn doet voor Jonas De Roeck en zijn spelers. De arbitrage moet het ontgelden na het gelijkspel in Eupen. Westerlo claimt recht te hebben op twee strafschoppen.

Voor alle duidelijkheid: het kreeg er geen enkele. Er werd wel een terechte elfmeter gefloten voor Eupen. Westerlo mocht zich bestolen voelen toen een duwfout in het slot op Nene genegeerd werd en claimde ook een penalty voor een niet gefloten fout van Paeshuyse op Vaesen voor rust. "Het was een barslechte wedstrijd van de arbitrage. In de eerste en in de tweede helft verdienen we een penalty te krijgen", zegt De Roeck aan Sporza.

Westerlo moet ook wel deels in eigen boezem kijken. Het had in de eerste 45 minuten het tempo gerust wat hoger mogen leggen en vergat na de koffie de 0-2 te maken. "Ik wil altijd de fout eerst bij onself zoeken en we hebben er gemaakt, maar vandaag staan we machteloos tegenover de mensen in het busje", oordeelt de trainer van de Kemphanen.

Heel intense partij

Alles opgeteld waren zij wel veruit het gevaarlijkst. Als één ploeg aanspraak maakte op de overwinning, was het dan ook de nummer 7 uit de Jupiler Pro League. "Het was een heel intense partij, ik ben heel tevreden van mijn ploeg. Op een zwaar veld toch voetballend eruit willen komen. Maar er zijn natuurlijk die discutabele fases."