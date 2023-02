Nieuw stapje richting titel? KRC Genk met dank aan ingevallen wintertransfers in spektakelpartij op en over KAA Gent

KAA Gent en KRC Genk, dat past alvast qua naam zo goed bij elkaar als pasta bij wijn. Met veel kaas voor een smeuïg effect, uiteraard. Beide coaches zagen op Transfer Deadline Day een belangrijke pion vertrekken. Hoe vingen ze dat op en kregen we spektakel in de Ghelamco?

"Ik hou mijn hart vast of we met elf fitte spelers aan de aftrap kunnen komen", had Hein Vanhaezebrouck vlak voor de match gezegd. Hij had maar achttien spelers ter beschikking en moest zelfs twee doelmannen op de bank posteren, in de basiself verving Fofana de getransfereerde Salah.

Snelle start Gent

Wouter Vrancken van zijn kant zag topschutter Onuachu vertrekken en posteerde Samatta in diens plaats in de spits. Cuesta en McKenzie waren opnieuw fit en namen hun plekje in de startploeg ten koste van Sadick en Ouattara.

© photonews

© photonews

Voor een aanvallend en leuk kwintet moest u in de Ghelamco Arena zijn op zondagavond en niet in de Ancienne Belgique in Brussel. De Buffalo's begonnen namelijk zo funky en jazzy voetbal aan de partij dat zelfs het Ezra Collective er een puntje kon aan zuigen.

Funky pracht

De wind blies bij vlagen harder dan de gemiddelde saxofonist, de beats vlogen om de oren. Mogelijks geïnspireerd door de woensdag overleden topfan Gaspar Haenecaert wilden ze een eerbetoon geven. Cuypers bood de 1-0 op een schoteltje aan bij Hong, wat later kon De Sart nét niet bij de dubbele voorsprong.

© photonews

© photonews

Werk aan de winkel voor Genk dus. Met grinta à la Italiano? Neen. Bijwijlen serveren de troepen van Vrancken oogstrelend voetbal en de pracht (met een uitroepteken!) van een pass van Hrosovsky die de 1-1 inleidde was daar een voorbeeld van.

Al moet gezegd: Paintsil kreeg ook niet al te veel strobreed in de weg gelegd door Torunarigha en in tweede instantie doelman Nardi. De gelijkmaker bevroor de match eventjes, 1-1 was dan ook een logische ruststand.

Invaller maakt verschil

Na de rust was het even wachten tot de trein opnieuw op de rails stond voor beide ploegen. De thuisploeg probeerde wel via met name Fofana, maar toen Genk nieuwkomers Sor en Arokodare tussen de lijnen bracht was het die eerste die meteen voor de 1-2 zorgde.

© photonews

De voorzet was voor de zoveelste keer dit seizoen van Trésor - meer vintage dan veel van de spulletjes en kledij die je kan vinden op pakweg de 'Brussels vintage market' - en de rake kopslag dus van Yira Sor, hoog in het hoekje.

De Buffalo's wilden de bakens nog proberen te verzetten met ook nog onder meer Depoitre en Lemajic tussen de lijnen, maar het was die andere nieuwkomer en wintertransfer Arokodare die er aan de overkant 1-3 van maakte. Depoitre profiteerde meteen daarna van een foutje van doelman Vandevoordt voor de 2-3, maar een gelijkmaker viel er niet meer. Gent mist de kans om terug in de top-4 te komen, Genk blijft leider met een fikse voorsprong op Union en de rest.