📷 KAA Gent en hele Ghelamco Arena brengen mooi eerbetoon aan overleden supporter

De wedstrijd KAA Gent-Racing Genk begon met een mooi afscheid.

KAA Gent verloor deze week een van zijn trouwste supporters met Gaspar Haenecaert. Haenecaert richtte tien jaar geleden in West-Vlaanderen de supportersclub Tatanka op.

Voor de match KAA Gent-Racing Genk mocht de familie van Haenecaert even het veld en ook de supporters, ook die van Genk, namen met een mooi eerbetoon afscheid. Er waren ook heel wat spandoeken ter ere van de West-Vlaamse supporter. Een man met een mening, die ook wij meermaals interviewden de voorbije jaren.

In minuut 52 waren er dan weer heel veel lichtjes - misschien zelfs meer dan normaal - rondom het liedje Mia van Luc De Vos, onder het motto "Niemand gaat verloren" uiteraard.

De Buffalo's konden hun trouwe supporter wel geen overwinning schenken, ze gingen met 2-3 de boot in tegen de competitieleider. We wensen de familie en vrienden van Gaspar nogmaals veel sterkte in moeilijke dagen.