Haar in de boter in Gent? Vanhaezebrouck haalt uit naar transferbeleid en Louwagie: "Genk put uit zijn jeugd en wij zijn trots dat we een speler uit Haïti halen"

Hein Vanhaezebrouck heeft in niet misteverstande bewoordingen uitgehaald naar het transferbeleid bij KAA Gent. De vergelijking met tegenstander Genk was gauw getrokken.

Na het verlies lag er duidelijk iets op de maag van Hein. "Genk heeft het de laatste jaren beter aangepakt dan wij, dat is duidelijk", aldus de coach, die twee doelmannen op de bank zette om aan 18 spelers te komen. Wat ook wel een signaal was richting zijn bestuur. "Ik had er ook een jonge gast kunnen opzetten, maar die had ik toch niet gebruikt."

"Die jongens zijn niet klaar voor dit niveau. Fofana en Salah zijn de enigen die uit de jeugdwerking kwamen die klaar zijn. Er achter gaapt de grote leegte. Dat is het verschil met Genk. Zij kunnen elk jaar kwaliteit brengen en halen zelfs spelers weg bij ons. Wij moeten spelers via makelaars gaan halen. En dan zijn wij trots om te zeggen dat we een speler uit Haïti en één uit Jordanië halen. Sorry, hé."

Michel Louwagie voelde waarschijnlijk zijn oren fluiten. "Hoeveel van die jongens die we uit het buitenland gehaald hebben zijn er de voorbije 20 jaar doorgebroken? Je hebt geen hand nodig om ze te tellen. Twee vingers volstaat. En daarmee heb ik genoeg gezegd."