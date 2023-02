Vanhaezebrouck erg kritisch richting jeugdwerking en bestuur: "Afhankelijk van makelaars - hoeveel zijn er van doorgebroken?"

Hein Vanhaezebrouck zag de verschillen tussen KAA Gent en KRC Genk met lede ogen aan. En daarbij was hij ook niet mals voor het eigen bestuur.

Hein Vanhaezebrouck zette met Davy Roef en Louis Fortin uit pure noodzaak twee doelmannen op de bank: "Ik had ook een jonge gast kunnen overhevelen uit de B-kern, maar dan kon die niet meespelen met de beloften en die ploeg is hier ook belangrijk."

"En ik zou die jongeling toch niet kunnen gebruiken in de match, want ze zijn er niet klaar voor. Ook dat is een verschil met Genk. Zij kunnen putten uit de eigen jeugd en hebben een jeugdopleiding die staat als een huis."

Makelaars

"Wij moeten rekenen op nieuwkomers via makelaars en dan zijn we trots als we een speler uit Haïti of Jordanië halen. Sorry hé, maar hoeveel daarvan zijn er de voorbije twintig jaar doorgebroken bij ons? Ze zijn op één hand makkelijk te tellen, je hebt maar twee vingers nodig", verwees hij naar de woorden van Michel Louwagie - die onlangs in Het Nieuwsblad aangaf dat er een Haïtiaans talent tekent voor Jong AA Gent en dat er ook gesproken wordt met een Burundees, een Servische doelman en een Jordaanse tester.

"Genk heeft meer middelen, meer reserves. Ze hebben het de voorbije jaren misschien beter aangepakt als wij. En straks spelen ze misschien voor de vijfde keer kampioen ... En daarmee heb ik genoeg gezegd."