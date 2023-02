OFFICIEEL Bilal El Khannouss tekent contractverlenging bij KRC Genk

Het gaat snel voor Bilal El Khannouss. Eind vorig seizoen maakte de jonge Marrokkaan zijn debuut in de Genkse hoofdmacht. Onder de vleugels van Wouter Vrancken ontbolsterde hij dit seizoen helemaal.

Een half jaar na zijn debuut heeft het Marokkaanse goudhaantje een WK met Marokko achter de kiezen en werd hij, op het gala van de Gouden Schoen, verkozen tot beste belofte op de Belgische van velden van 2022.

Afgelopen weekend liet hij tegen Seraing zijn onversneden klasse nog eens zien met zijn onbevangen spel, enkele prachtige passes, frivole dribbels en als klap op de vuurpijl een fabelachtige assist voor de 2-0 van Mike Trésor. Zijn knappe resultaten leveren hem een verbeterd contract op en een seizoen extra in blauw en wit. Zijn vorig contract dateerde nog van vorig seizoen toen hij zijn eerste stappen in het profvoetbal nog moest zetten. El Khannouss zijn nieuwe verbintenis loopt tot na het seizoen 2026-2027.

“Bilal kan op dit moment nergens beter zitten dan bij ons”, zegt Head of Football Dimitri de Condé. “Het verleden bewijst dat wij hier in Genk wel weg weten met jonge talenten. Bilal wordt hier goed omringd en hij krijgt alle kansen om zijn uitzonderlijk talent op het juiste tempo verder te ontwikkelen zonder stappen over te slaan. Het doet mij plezier dat Bilal zelf ook in het traject gelooft dat we met hem de komende jaren willen bewandelen.”

“Dit nieuw contract bevestigt wat ik al lang aanvoel. De club heeft enorm veel vertrouwen in mij en dat is wat ik momenteel nodig heb. Ik heb andere jonge jongens vaak stappen zien overslaan in hun carrière. Dat wil ik absoluut vermijden. Met dit nieuw contract op zak, kan ik mij 100% focussen op het voetbal met KRC Genk. Ik wil hier samen met het team prijzen pakken en ik hoop ooit door de grote poort te kunnen vertrekken”, klinkt het bij Bilal El Khannouss zelf.