Hein Vanhaezebrouck laatste maanden bij KAA Gent? "Hij is gefrustreerd"

Hein Vanhaezebrouck verloor zondag met 2-3 van competitieleider Racing Genk.

Vanhaezebrouck deelde na de wedstrijd een stevige sneer uit naar het beleid van KAA Gent, dat volgens hem veel slechter is dan dat van Genk.

“Ook al vindt hij dat en is het misschien waar, het leek me niet het juiste moment om dat in het openbaar, voor de pers, te zeggen. Als werknemer dan”, zegt Tom Boudeweel aan Sporza. “Zeker omdat hij daarna ook nog eens brandhout maakte van de jeugdopleiding van Gent en de beperkte doorstroming van jeugdspelers”

Met die woorden zou misschien wel eens het einde van Vanhaezebrouck bij KAA Gent ingeluid kunnen worden. “Het lijkt erop dat hij gefrustreerd is, omdat Gent geen stappen meer vooruit zet als club”, besluit Boudeweel.