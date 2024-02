Delirium op de Bosuil: Corbanie en Ondrejka zorgen voor totale ommekeer in het slot en voor 2-1 overwinning tegen Club Brugge

De wedstrijd tussen Antwerp en Club Brugge leek lange tijd niet op die van een topmatch maar het venijn zat in de staart. Antwerp leek af te stevenen op 0 punten en een 0-1 nederlaag maar via Corbanie en Ondrejka werd het toch nog een delirium en overwinning voor Antwerp.

Antwerp wou na de overwinning tegen Standard z'n wagonnetje aanhangen bij Anderlecht en Club Brugge in het klassement door in een rechtstreeks duel Club Brugge te kloppen. De bezoekers moesten dan weer de knop omdraaien na een zuur gelijkspel tegen KV Kortrijk.

Janssen verdedigt

Het leverde een potige eerste helft op in het Bosuilstadion zonder al te veel goede kansen. Vooral Vincent Janssen liet zich opmerken maar niet in het aanvallende compartiment want tot tweemaal toe stond hij op de goede plek om de bal van de lijn te werken na een stilstaande fase.

Die andere spits van Antwerp, Ilenikhena, had vlak voor rust ook nog een kans om te scoren door zich aan de middellijn los te rukken bij Spileers en richting Mignolet af te stormen. De terugkerenden Mechele en Nielsen konden echter voorkomen dat de jonge Fransman goed kon afwerken.

De Cuyper zet Club op voorsprong

In de tweede helft lukte het dan toch om te scoren. Na een knappe pass tussen de linies van Vanaken bracht Nielsen de bal laag voor. Skov Olsen vond eerst Butez nog op zijn weg maar de goalie was kansloos op de rebound van De Cuyper.

Antwerp moest het geweer van schouder veranderen en Deila wou de krappe voorsprong vooral over de streep trekken. Dat werd eens te meer duidelijk toen Zinckernagel geblesseerd naar de kant moest en Dedryck Boyata in zijn plaats kwam.

Totale ommekeer

Hoewel de thuisploeg vaker de bal had, werd Mignolet amper op de proef gesteld. Tot de ingevallen Kobe Corbanie door het stadion werd toegeschreeuwd om van ver uit te halen. De jonge rechtsacther probeerde het dan ook en zag zijn schicht perfect in de verste hoek voorbij Mignolet verdwijnen.

De Bosuil herleefde en probeerde Antwerp naar de winning goal te begeleiden Net wanneer het niet meer leek te gebeuren en het spel lang stil lag door een zorgwekkende blessure bij De Cuyper, gebeurde het dan toch nog. In de 99e minuut trapte Ondrejka een vrije trap van ver rechtstreeks richting doel. De bal botste net voor Mignolet en verdween onder de keeper aan de eerste paal in doel.