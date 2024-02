Peter Vandenbempt vindt dat Club Brugge-coach Ronny Deila iets beter kon doen tegen Antwerp: "Dat vond ik niet goed gedaan"

Club Brugge verloor afgelopen zondag met 2-1 op het veld van Antwerp. Een 0-1 voorsprong werd nog uit handen gegeven.

Net nu Club Brugge op weg leek te zijn, krijgt het dompers te verwerken. "Een week geleden zei ik nog dat Club Brugge de grote uitdager van Union zou worden. Dat had vandaag nog altijd zo moeten zijn, maar het leverde in een week 5 punten in op Union. Zo gaat het niet lukken", vertelt Peter Vandenbemt bij Sporza.

"Club Brugge was lang de betere ploeg. Met een sterke Hans Vanaken had het de wedstrijd onder controle. Toch liet het de wedstrijd zelf los. Hoe Club Brugge achteruit kroop en stopte met druk te zetten, dat vond ik teleurstellend. Zo bracht het Antwerp weer in de match", gaat hij verder.

Ook de beslissingen van coach Deila nam hij op de korrel. "Ronny Deila heeft de voorbije weken een nieuw realisme gepredikt. Hij voert verdedigende wissels door om een resultaat vast te houden. Nu bracht hij ook Boyata in, een speler die al sinds 1 oktober geen competitiewedstrijd gespeeld had. Met z'n vijven kropen ze achterin, dat vond ik niet goed gedaan."