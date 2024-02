Onverwachte steun voor Ronny Deila? "Goede keuze van de trainer"

Club Brugge kwam tegen Antwerp op voorsprong. De ploeg van Ronny Deila verloor echter nog de match op de Bosuil.

Club Brugge gaf zo goed als niets weg tegen Royal Antwerp FC. Toen het zelf nog eens op voorsprong kwam ook leek de wedstrijd helemaal beslecht.

Ronny Deila verwachtte dat Toby Alderweireld in het slot opnieuw in de aanval zou spelen en anticipeerde daarop met zijn vervangingen waarvoor achteraf weinig begrip was bij de supporters en ook enkele analisten.

“Daarom begrijp ik de gedachtegang om de kopbalsterke Boyata in te brengen voor Zinckernagel en zo te veranderen naar een driemansdefensie. Misschien dat hij Skoras niet inbracht omdat die al geel had gekregen op de bank door een tweede bal op het veld te gooien”, zegt René Vandereycken in Het Nieuwsblad.

Terugkerend probleem bij Club Brugge

Pas in het slotkwartier drong Antwerp echt aan en dat leverde hen uiteindelijk alsnog de overwinning op in deze topper van de speeldag.

“Je kan dat ongelukkig noemen voor Club, maar het gebeurt de laatste weken te vaak. Ze krijgen te dikwijls tegendoelpunten nadat ze op voorsprong zijn gekomen. Tegen Antwerp gebruikten ze na de voorsprong te weinig de ruimte die er kwam. Ze buitten de counter te weinig uit”, analyseert Vandereycken nog.