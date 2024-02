Analist wijst naar Antwerp-speler: "Kan de frustratie van Hans Vanaken begrijpen, was overduidelijk"

De strijd om play-off 1 zou nog wel eens bijzonder pittig kunnen worden. Ook Club Brugge is nog niet helemaal zeker. Blauw-zwart zal het tegen Eupen moeten doen zonder Hans Vanaken en Igor Thiago.

Hans Vanaken kreeg een tweede gele kaart (en dus een rode) voor zijn gedrag na de wedstrijd tegen Antwerp. Hij verweet de arbitrage te braaf te zijn en schold ze uit voor pussy's. Over die zaak kwam - dankzij ex-scheidsrechter Boucaut - ondertussen al heel wat stof opgelaaid.

"Maar ik kan de frustratie van Hans Vanaken wel begrijpen", aldus Frank Boeckx in de podcast Vier-Nul over de hele zaak. "Tot twee keer toe was er een kans voor een tweede kaart voor Vincent Janssen wat mij betreft."

Controle nooit verloren zonder Janssen

"Met tien tegen elf zou het een andere match zijn geworden om de voorsprong te verdedigen en zeker zonder Janssen. En voor mij was het overduidelijk verdiend om een tweede gele kaart te geven voor hem", klonk het streng bij de gewezen doelman.

"Antwerp kon powerplay blijven spelen, anders was de controle vermoedelijk gebleven voor Club Brugge. Voor de charge op Zinckernagel had hij ook kunnen gaan kijken voor eventueel rood zelfs, tegenover Balanta ging hij provoceren, duwen en trekken."