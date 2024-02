Dit is de duidelijke reactie van Club Brugge na persoonlijke aanval van Boucaut op Vanaken

De rode kaart voor Hans Vanaken zondag na de topper tegen Antwerp door scheidsrechter Jasper Vergoote is al eventjes aan het nazinderen. Aanleiding is een tussenkomst van gewezen scheidsrechter Alexandre Boucaut in La Tribune.

Alexandre Boucaut had zich in 'de Waalse versie van Extra Time' nogal laatdunkend uitgedrukt over Hans Vanaken. “Met zijn babyface heeft hij misschien de ideale uitstraling, maar eigenlijk is hij een van de meest verschrikkelijke spelers op onze Belgische voetbalvelden. Hij beledigt scheidsrechters. Hij is kleinzielig. Hij is gewoon bijzonder irritant", klonk het onder meer. Club Brugge wil niet meegaan in polemiek na uitspraken Boucaut over Vanaken De supporters van blauw-zwart vonden die uitlatingen een ex-scheidsrechter onwaardig en vroegen dan ook om acties van hun club. Club Brugge zelf heeft nu uitgepakt met een korte reactie, maar veel woorden willen ze niet vuilmaken aan de zaak. “We hebben de beelden gezien en schrokken van de opmerkingen van een hoog aangeschreven ex-scheidsrechter die ongetwijfeld nog veel invloed heeft op zijn jongere collega’s. Verder willen we niet meegaan in deze polemiek", klinkt het bij Het Laatste Nieuws.