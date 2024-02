Brandon Mechele ziet Kobe Corbanie geweldig doelpunt maken, maar: "Een zondagsschot, hij mag het nog 100 keer proberen, de bal gaat er niet meer in"

Antwerp heeft zondag met 2-1 gewonnen van Club Brugge. Kobe Corbanie scoorde een geweldig doelpunt om de bordjes weer gelijk te hangen.

Bij Club Brugge was de teleurstelling enorm. "Het is ongelooflijk maar net als afgelopen dinsdag is het opnieuw heel flink balen", vertelde Brandon Mechele op de clubwesbite. "Hoewel we een paar keer inzakten, hadden we de wedstrijd volledig onder controle en gaven we nauwelijks kansen weg. Dat we andermaal geen loon naar werken krijgen, is dan ook bijzonder zuur.

Kobe Corbanie kon met een geweldig afstandsschot de 1-1 op het bord zetten. Nadien maakte Jacob Ondrejka er nog 2-1 van. Mechele vond het een knappe goal, maar relativeerde.

"De gelijkmaker is een zondagsschot op een zondagnamiddag, hij mag het nog honderd keer proberen, de bal gaat er niet meer in. Maar helaas gaat hij vandaag wel tegen de netten. Het was overigens wel een knap doelpunt. En bij de 2-1 maakte de bal een vervelende bots vooraleer Simon tussenbeide kon komen, al had de fout voorafgaand misschien ook niet mogen vallen", besluit hij.