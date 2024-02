Club Brugge-doelman Simon Mignolet heel streng voor zichzelf na nederlaag tegen Antwerp, maar: "We verdienden drie punten"

Antwerp heeft zondag met 2-1 gewonnen van Club Brugge. Jacob Ondrejka scoorde het winnende doelpunt vanuit een vrije trap, hij kon Simon Mignolet er goed mee verrassen.

Maxim De Cuyper bracht Club Brugge kort voor het uur op voorsprong. Uiteindelijk incasseerde blauw-zwart nog twee keer kort voor het einde. "Nu gaan we naar huis met nul punten, terwijl we er eigenlijk drie verdienden", aldus Simon Mignolet bij Eleven DAZN.

Het doelpunt uit vrije trap verraste de doelman van Club Brugge. "Ik moet die bal altijd hebben, zo simpel is het. Ik was op het laatste moment nog bezig met de muur waardoor ik net iets te laat in positie ben. Ze trapten de bal erg snel, ik stond niet in mijn normale positie."

"Ik was nog bezig, de bal botste voor mij. Maar goed, dat zijn allemaal uitvluchten en excuses, dat is niet zo belangrijk. Die bal moet ik pakken", gaat hij verder.

Mignolet is streng voor zichzelf na het nieuwe puntenverlies van Club Brugge. "Normaal gezien pak ik die bal, dat is heel eenvoudig. Maar dat is het leven van een doelman. Soms moet je accepteren dat je ernaast zit en dan is het zo."