Oud-bondscoach René Vandereycken ziet iets opvallend tijdens Antwerp-Club Brugge: "Dat vind ik ridicuul, ongelooflijk dat dat normaal is"

Antwerp heeft afgelopen zondag met 2-1 gewonnen van Club Brugge. Doelpunten van Corbanie en Ondrejka zorgden voor de totale ommekeer.

Oud-bondscoach René Vandereycken bekeek de wedstrijd en is van mening dat het bij Antwerp nog beter zou lopen met Janssen in de spits. "Janssen is goed als spelverdeler, maar ik denk dat hij nog belangrijker voor de ploeg zou zijn als hij de diepste man is en Ilenikhena achter hem speelt in plaats van omgekeerd zoals nu", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Janssen heeft veel ervaring, maar is niet de snelste. Daardoor infiltreert hij niet zo vaak in de zestien als hij lager op het veld speelt. Ilenikhena is sneller en zou dus voor meer in­filtraties zorgen vanop die positie. Als spits is Janssen doelgerichter, balvaster en gevaarlijker dan Ilenikhena", gaat Vandereycken verder.

De voormalige bondscoach wil ook nog wat kwijt over het reglement. "Janssen kreeg terecht geel na zijn fout op Mechele, maar dan wordt Club Brugge wel plots benadeeld omdat Mechele even van het veld moet door zijn bebloede lip. Dat vind ik ridicuul. Waarom kan je hem niet kort op het veld verzorgen? Nu moest Club even met tien voort, terwijl Antwerp een fout beging. Ongelofelijk dat dat normaal is", besluit hij.