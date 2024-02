Zeer slecht nieuws voor Club Brugge dat met blessure-update komt nadat drie spelers uitvallen tegen Antwerp

Club Brugge verloor zondag de topper tegen Antwerp met 2-1. Blauw-zwart kwam bovendien redelijk gehavend uit de partij.

Club Brugge zag maar liefst drie spelers geblesseerd uitvallen. Twee van hen werden per brancard van het veld gedragen. De club komt nu zelf met een blessure-update.

Maxim De Cuyper kwam na een val zeer slecht neer en greep meteen naar de rug. Nadien bleef hij enorm stil liggen en werd hij met een nekbrace per brancard van het veld gedragen. 'Verder onderzoek bracht een whiplash aan de nek aan het licht. De flankspeler is twijfelachtig voor de komende wedstrijden', klinkt het op de clubwebsite.

Ook Zinckernagel ging per brancard van het veld. Zijn achilespees werd geraakt door een trap en hij kong niet meer verder. 'De diepe vleeswonde op een moeilijk te helen plaats moet volledig genezen zijn voor hij opnieuw kan trainen, verwacht wordt dat ook hij een drietal weken out zal zijn', weet Club Brugge.

Tenslotte liep ook Hugo Vetlesen een blessure op. Hij bleef na de rust in de kleedkamer. 'Na beeldvorming werd een spierscheur in de adductor vastgesteld. Hugo zal hierdoor een paar weken out zijn', deelt blauw-zwart nog mee via officiële kanalen.