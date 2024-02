Minder spektakel dan tegen Anderlecht, maar KV Mechelen springt dankzij knappe goal wel naar de linkerkolom

Na het gelijkspel tegen Anderlecht was KV Mechelen vooral de morele winnaar. Het is in de linkerkolom inmiddels beland na een échte overwinning in Eupen, dankzij de rechter van Foulon. Voetballend was het niet altijd hoogstaand, maar KVM is nu wel helemaal af van de degradatiezorgen van weleer.

Eupen eiste in de aanvangsfase het overwicht op tegen een slordig voetballend KVM, dat in de loop van de eerste helft wel hoger ging opschuiven en het evenwicht herstelde. De Mechelaars hadden eigenlijk ook op voorsprong moeten komen, nadat Filin onvoldoende doortastend ingreep bij een pass van Pflücke. Lauberbach passeerde doelman Slonina ook. Enkel dan nog het leer in het lege doel trappen, denk je dan. De Duitse spits kon niet goed afdrukken, de terugkerende Van Genechten werkte in hoekschop. Aan de overzijde was Pantovic dicht bij de 1-0 met een op Cobbaut afwijkend schot van in de zestien. De bal hobbelde net naast. KVM-doelman Coucke houdt de nul Ze vonden bij Eupen wel de moed om ook na rust fel aan te zetten in het begin van de helft, met naast schoten die het kader misten ook een fase waarbij Bates weggleed. Coucke maakte zich breed, het werd voor Charles-Cook een onmogelijke hoek om vanuit te scoren. Magnée zag zijn schuiver in hoekschop getikt door Coucke. © photonews Hoe kan een doelman geklopt worden? Daam Foulon toonde hoe het moet. De linksachter kwam naar binnen en tekende van aan de rand van de rechthoek voor een fraai schot in de rechterbovenhoek: goed voor een licht gevleide 0-1. De verdiende gelijkmaker kwam er niet meer, ook niet na een slotoffensief van de thuisploeg. Eupen eindigt match met tien De VAR had nog werk in het slot. Via een ploegmaat kwam de bal tegen de hand van Mukau, maar een strafschop was er niet. Wel werd nog een rode kaart uitgedeeld aan Deom, nadat die Mrabti langs achter op de kuit trapte. Eupen blijft in vieze papieren zitten, KV Mechelen nadert tot op vier punten van de zesde plek. © photonews