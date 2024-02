KAS Eupen-coach Florian Kohfeldt kan het niet vatten en haalt zwaar uit naar scheidsrechter: "Genoeg is genoeg, belachelijk was het"

KAS Eupen verloor zondag met 0-1 van KV Mechelen. Bij Eupen voelden ze zich na de wedstrijd duidelijk een wat bestolen.

In de slotfase raakte een KV Mechelen-speler de bal met de arm nadat die van het been van een ploegmaat kwam. Eupen-coach Florian Kohfeldt kon niet vatten wat er gebeurde. Hij haalde hard uit naar de scheidsrechter.

"Luister... Ik heb zoiets nog niet gezegd op een persconferentie. En we zijn toch al 24 matchen ver. De scheidsrechter heeft zijn job niet gedaan. Ik heb altijd respect voor de ref, maar genoeg is genoeg. Belachelijk was het...", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

Hij heeft nog een duidelijke boodschap. "Ik verwacht van de scheidsrechters en van de voetbalbond dat ze in de komende speeldagen ook respect tonen voor Eupen. Want dit is niet fair."