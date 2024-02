Venijn in de staart: Standard nog niet uit de miserie na raar slot bij RWDM

RWDM en Standard hebben op zaterdagmiddag de speeldag geopend met een spektakelduel. Het venijn zat daarbij echt wel in de staart.

Standard moest dringend punten pakken om onderin wat weg te raken en ook RWDM zat nog in vieze papieren. Een belangrijk duel dus tussen beide ploegen in het Edmond Machtensstadion. Ivan Leko had vertrouwen in de elf spelers die verloren van Antwerp en stuurde niet bij.

Capaca van RWDM deed dat noodgedwongen wel: door blessures en schorsingen kwamen drie nieuwkomers in het veld. De mogelijke degradatiestress maakte zich bij momenten meester van beide ploegen, maar toch kregen we ook leuke momenten op ons bord. Bij de eerste grote kans was het al raak dankzij Kanga, Standard meteen op rozen?

Spektakel en venijn in de staart

Niet echt, want een tiental minuten later maakte Biron er al 1-1 van. Het moet gezegd: het was een heerlijke pegel van de spits van RWDM. KAA Gent wilde hem afgelopen week in huis halen en hij toonde bijwijlen zijn klasse. Wegen op de verdediging en uitpakken met heerlijke schoten. De 2-1 had hij ook aan de voet, maar werd afgekeurd vanwege buitenspel.

En dus gingen we naar een echt prangertje in Brussel, waarbij het venijn echt wel in de staart zat. Eerst was er de 2-1 via Ilay Camara tien minuten voor tijd na een eigenlijk zeer nerveuze tweede helft. Meteen daarna maakte Standard gelijk. Op een ietwat gekke manier, want het was een beetje hotseklots - in de stijl van de match.

Dewaele pakte uit met een strak schot, maar dat week uiteindelijk af op Kelvin Yeboah. Die stond met moeite een minuut op het veld en zorgde zo meteen voor de 2-2. Veel schieten beide ploegen daar niet mee op, maar Standard is zo misschien wel de 'gelukkige' ploeg, want ze blijven drie punten boven de Brusselaars.