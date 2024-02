KV Kortrijk is 'on fire' en pakt een gouden driepunter tegen Sporting Charleroi

Een echte kelderklassieker tussen KV Kortrijk en Sporting Charleroi. Er werd veel gebikkeld en veel strijd, maar uiteindelijk was één doelpunt genoeg om de wedstrijd in zijn plooi te leggen.

KV Kortrijk had vleugels gekregen na het gelijkspel tegen Club Brugge. Nu was het tijd om te bevestigen tegen Sporting Charleroi dat deze week een gouden driepunter te pakken had gekregen tegen KAS Eupen.

Moeilijke wedstrijd

KV Kortrijk koos direct voor de aanval in het begin van de wedstrijd. De doelman van Charleroi, Patron, moet direct alert zijn, maar kan het schot van Davies in hoekschop tikken.

Het was vooral veel gebikkeld op het middenveld bij beide ploegen die geen mooi voetbal op de mat brachten. Het is vooral de doelman van Charleroi die in het oog sprong met onzeker werk. KV Kortrijk kon echter niet profiteren.

Sissako van KV Kortrijk was heel dichtbij het openingsdoelpunt op het halfuur, maar hij kopt net naast het doel. Het was KV Kortrijk dat bloed had geroken en voor het openingsdoelpunt ging.

Daar is de goal!

Het was echter wachten tot het slot van de eerste helft voor het openingsdoelpunt op het bord stond. Isaak Davies kreeg een beetje ruimte en daar was het openingsdoelpunt voor de thuisploeg. De 1-0 was ook ineens de ruststand.

Tweede helft

Charleroi probeerde in de tweede helft het tij te keren. Het ziet echt vroeg in de tweede helft Isaac Mbenza uitvallen met een blessure.

Het was vooral Avenatti bij KV Kortrijk die opviel. De rijzige aanvaller was de spil in de aanval bij de West-Vlamingen. Die wel steeds meer op hun eigen speelhelft aan het terugvallen waren.

Sporting Charleroi gaat ervoor!

Het duurde echter tot de 80ste minuut voor Sporting Charleroi de eerste echte keer kwam opduiken. Het was Benbouali die dicht bij de gelijkmaker kwam, maar het liet liggen voor de bezoekers.

Dit was wel het startsein voor de bezoekers om resoluut voor de aanval te kiezen. Met de wissel van Bernier hoopte ze om toch nog een punt mee naar het 'Zwarte Land' te nemen.

Het mocht echter zo niet zijn en KV Kortrijk pakt drie belangrijke punten in de degradatiestrijd.