OH Leuven gaat met 3 punten lopen in Westerlo na 0-3 overwinning en 26% balbezit

OH Leuven is erin geslaagd om voor de vierde opeenvolgende wedstrijd in de competitie niet te verliezen. Meer zelfs, het pakt 6/6. Ondanks een dominanter en gevaarlijker Westerlo, ging OH Leuven met 0-3 winnen in 't Kuipke.

Blitzstart OH Leuven

Westerlo zat sinds de komst van Rik De Mil in een positieve flow maar ook OH Leuven kwam met vertrouwen naar de Kempen na de overwinning tegen RC Genk in de midweekspeeldag.

Tegen Genk gebeurde het in het slot voor de Leuvenaars maar dat was op 't Kuipke toch wel anders want na drie minuten stond het al 0-1. Banzuzi klom het hoogste op een scherp aangesneden corner van Maziz en zette de bezoekers meteen op voorsprong.

Westerlo reageerde meteen met een goede kopbal van Rommens. Leysen had echter een knappe reflex in petto en dook snel naar beneden om de bal uit zijn doel te duwen;

Aan de overkant ging de bal vlotter binnen want na 12 minuten stond het al 0-2. Schrijvers kon vrij voorzetten na een goede combinatie op rechts en zocht Miguel eruit aan de tweede paal. Die duwde het leer in één tijd voorbij Bolat in doel.

Westerlo balbezit zonder goals

Westerlo nam het commando over en verzamelde gedurende de eerste helft 75% balbezit. Met 12 corners tegenover 3 domineerde het ook op dat vlak de statistieken maar bij de rust stond het wel nog steeds 0-2. Leysen werd nog meermaals op de proef gesteld maar Yow en Rommens raakten niet voorbij de sterk keepende Leuvense doelman.

Ook in de tweede helft domineerde de thuisploeg het balbezit. Door over te schakelen naar een driemansdefensie en met de inbreng van twee nieuwe namen wou De Mil het tij keren maar het leverde lang geen doelgevaar op. Enkele minuten na het eerste schot van de tweede helft, was het net opnieuw prijs aan de overkant.

Mathieu Maertens, die nog maar een handvol seconden op het veld stond, profiteerde optimaal van een zwakke terugspeelbal van Rommens richting Bolat. Zonder te twijfelen zette hij de 0-3 op het scorebord en ontnam hij alle hoop bij de bezoekers.

Spanning onderin

Met iets minder zin dan voor de 0-3 ging Westerlo nog altijd op zoek naar een eerste doelpunt maar opnieuw stond Leysen in de weg. Ditmaal hield hij met een uitgtrokken hand Sayyadmanesh van een doelpunt.

Door de Nederlaag is Westerlo zeker nog niet weg van het pak onderin. OH Leuven heeft met 7/9 opnieuw hoop en staat voor de eerste keer sinds lang niet meer in de gevarenzone. Al lijkt het erop dat 7 ploegen tot het einde zullen moeten strijden om geen play downs te spelen.