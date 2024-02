Penaltyfout van in alle haast opgehaalde Watanabe bezorgt Anderlecht winst tegen Gent (maar weer commotie om afgekeurde 1-1)

Anderlecht heeft voor de tweede keer dit seizoen een topper weten te winnen. Na Antwerp versloegen ze in eigen huis nu ook een gedecimeerd Gent. Uitgerekend Watanabe beging de penaltyfout die de enige treffer van de partij inluidde.

Vergeet de eerste 33 minuten van Anderlecht-Gent. Als u pas na een halfuur uw tv inschakelde bent u één van de gelukkigen. Er gebeurde werkelijk niets omdat beide ploegen in aanvallend opzicht amper 60 procent van hun passes zagen aankomen.

Een festival van miskleunen en foute keuzes. Er zaten wel een paar potentieel gevaarlijke acties in, maar het vervolg was noppes. Al waren er wel lichtpunten. Hazard en Stroeykens bij Anderlecht en Tissoudali bij Gent. De jongens van wie het moest komen. Voor de rest veel hardwerkende mannen in overall, zoals Vazquez die mocht starten in plaats van Dolberg.

Stroeykens beste man op het veld

Na een dik halfuur kwam het duel eindelijk los. Hazard en Tissoudali schoten nipt naast. Maar net voor de rust loonde de druk van Anderlecht wel. Terwijl Dreyer weer een aanval leek te verprutsen, veroverde Stroeykens de bal in de zestien en Watanabe - die vanuit het vliegtuig uit Doha naar het Lotto Park werd gebracht - tikte hem aan.

© photonews

Strafschop en Dreyer schoot die hard binnen. Een 1-0 die te verantwoorden was voor Anderlecht. Al speelden ze opnieuw uit dat lage blok en rekenden ze vooral op de counter. Maar ze toonden wel het meeste initiatief. Nu goed, als we de bank van Gent zagen, sprak daar niet echt luxe uit. Zonder Kums en Hong is het voor de Buffalo's wel heel moeilijk om het spel te maken.

De tweede helft was heel wat aantrekkelijker, maar vooral van Anderlecht-kant. Er werden wat leuke technische hoogstandjes afgeleverd door Debast, Verschaeren en Hazard. Gent leek klaar voor de slachtbank, maar Vazquez kon de trekker niet overhalen.

Commotie in de slotfase na geannuleerde gelijkmaker

Gent was aanvallend wel heel onmondig. De kleine Yokota probeerde wel, maar zijn collega-aanvallers waren niet bij de les. In de absolute slotfase dacht Gent wel nog de 1-1 vast te hebben na een verschroeiend schot van De Sart. Maar er was vooraf een fout gemaakt op Arnstad.

De VAR kwam tussen en het doelpunt werd geannuleerd, tot grote onvrede van Vanhaezebrouck en de rest van Gent. En we kunnen hem begrijpen. Arnstad wou Kandouss afblokken, maar ging zelf tegen de grond. Heel licht om te annuleren, maar bij Anderlecht zullen ze zonder twijfel verwijzen naar de penaltyfase van donderdag in Mechelen.