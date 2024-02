Standard-coach Ivan Leko is "ontgoocheld" en heeft duidelijke boodschap voor zijn spelers na nieuw puntenverlies

Standard speelde zaterdag 2-2 gelijk tegen RWDM. De club uit Luik kwam zelfs nog 2-1 op achterstand tegen het einde van de wedstrijd aan.

Ivan Leko was bijzonder hard voor zijn spelers na het gelijkspel. "We maakten zo veel technische fouten, passes van 10 meter die mis gingen en we gaven zo veel counters weg tegen een ploeg die nauwelijks druk zet. Ik ben ontgoocheld over de prestatie én het resultaat", vertelde hij bij Sporza.

Bij de Rouches moet het beter. De club kan nog steeds in de playdowns terechtkomen. "We hebben niet gespeeld zoals Standard moet spelen. Zeker na de blessure van Alzate voelde je de stress in de ploeg. We verloren de balans in de ploeg en de controle over de wedstrijd."

Leko beseft dat het niet gemakkelijk zal worden. Hij heeft duidelijk nog een boodschap voor zijn troepen. "We hebben onszelf in deze positie gezet, daar moeten we nu mee omgaan. We moeten meer ballen tonen op het veld"