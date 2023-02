Zieke Sven Kums ziet specifieke kwaliteit van Genk de doorslag geven: "Daarom staan zij bovenaan en wij niet"

KAA Gent verloor thuis tegen Racing Genk ondanks dat het meer doelpogingen had.

Sven Kums stond in de basis tegen Racing Genk, ondanks dat hij de nacht ervoor tot wel 10 keer had moeten overgeven. "Eenmaal je aan die wedstrijd begint, speel je gelukkig op adrenaline, dat valt dus wel mee. Ideaal is het echter niet", zei Kums achteraf.

Gent kwam 1-0 voor maar zag Genk er dan op en over gaan dankzij aanwinsten Sor en Arokodare. Depoitre scoorde nog de 2-3, maar verder kwam Gent niet meer ondanks dat het bijna dubbel zoveel doelpogingen had, 20 tegen 11. Ook het aantal schoten op doel, 6 tegen 5, was in het voordeel van Gent.

"Ah voilà, maar dat telt niet hé. Het zijn de doelpunten die tellen. Waaraan ligt dat? Een beetje van alles: kwaliteit, geluk, … Want ik vond ons minstens even sterk als Genk. Zij zijn gewoon efficiënter en daarom staan zij bovenaan en wij niet", zegt Kums nog.