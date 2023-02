Vanhaezebrouck wilde focussen op het positieve, maar: "Wij konden geen drie nieuwkomers halen" en "Kums had niet geslapen"

In de Jupiler Pro League verloor KAA Gent in eigen huis met 2-3 van KRC Genk. Hein Vanhaezebrouck zag veel positieve dingen, maar werd geconfronteerd met de realiteit.

"We hadden twintig doelpogingen tegen een ploeg als Genk, dan heb je het goed gedaan. Ik kan tevreden zijn over wat we laten zien hebben. Dit was een goede prestatie tegen de beste ploeg van het land die duidelijk op één staat in het klassement", opende Vanhaezebrouck positief.

"We verdienen niet te verliezen, maar we doen het wel opnieuw. Zoals we ook in Genk al niet hadden moeten verliezen. We moeten meer doelpunten maken uit onze kansen en minder doelpunten slikken - de gelijkmaker was vermijdbaar en een tik. We blijven verweesd achter na dit resultaat."

Geen alternatieven

"Er waren veel goede dingen en daarop wil ik focussen, maar het was niet makkelijk. Ik moest Piatkowski uitspelen op een positie die de zijne niet is. Dat is heel goed meegevallen, maar had ook kunnen tegenvallen. Kums had bijna niet geslapen en moest tien keer braken. Mooi dat hij wilde spelen, maar we hadden geen alternatieven."

"Ik kan alleen maar blij zijn met de mentaliteit van de jongens. Ze zijn er blijven voor gaan, jammer dat we niets meer hebben gepakt qua punten", aldus nog Vanhaezebrouck. Die ook met lede ogen aanzag dat zijn ploeg gewoon minder middelen heeft: "Wij kunnen geen drie nieuwkomers halen, onze nieuwkomer was nog niet speelgerechtigd en we verloren er een. We hadden geen alternatieven, het was zoeken."