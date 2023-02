Invallers doen het voor Genk, goalgetter en Vrancken reageren: "Niet enkel voor hun doelpunten, daarvoor heb ik ze extra bedankt"

KRC Genk won met 2-3 bij KAA Gent. Het mocht daarvoor zijn invallers en wintertransfers Yira Sor en Tolu Arokodare danken.

Goalgetter Tolu Arokodare had een voet in de voorbereiding op de 1-2 en maakte zelf de 1-3 in het slot van de wedstrijd: "Een belangrijke overwinning. Ik heb me goed kunnen inpassen in de groep en voel me heel goed, iedereen doet zijn best om me te integreren."

Er zit ook een filosoof in de spits: "Soms gebeuren er slechte dingen, zodat er daarna goede dingen kunnen gebeuren. Of ik Onuachu heb gehoord? Zeker, het is een vriend van mij en ik weet dat ik grote voetsporen heb in te vullen."

Wilskracht en energie

Coach Wouter Vrancken was ook tevreden van en over zijn invallers: "Het is goed voor hun zelfvertrouwen, maar het zijn twee open jongens op hun manier. Yira Sor is misschien wat introverter, Tolu heeft zich al goed gesetteld in de groep."

"Ik heb mijn invallers extra gefeliciteerd voor wat ze brachten. Niet enkel voor hun doelpunten, maar ook voor de wilskracht en hun energie. Daar heb ik extra voor bedankt."