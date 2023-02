Tolu houdt het bijzonder kort over het feit dat hij niet bij Anderlecht speelt

Tolu Arokodare koos op de slotdag van de wintermercato voor KRC Genk, maar was al bij Anderlecht langsgeweest.

Arokodare was op Anderlecht en legde er zijn medische testen af, tot er een telefoontje binnenliep dat hij ook richting Racing Genk kon.

“Wat ik over die dag te zeggen heb? Niks. Er is geen reden waarom we het over Anderlecht moeten hebben. Ik zit bij Genk en ben happy hier te zitten”, klinkt het bijzonder kort bij Het Laatste Nieuws.

“Er zijn zoveel Nigerianen bij deze club gepasseerd. Als ik Pauls route bekijk, weet ik gewoon dat ik hier een betere voetballer kan worden. Genk is een club die jonge spelers beter maakt. Dat had ik nodig.”