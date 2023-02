Depoitre reageert op kritiek van Louwagie met duidelijke woorden: "Hoe kan ik dat doen als ik maar 5 of 10 minuten krijg?"

KAA Gent verloor in eigen huis met 2-3 van KRC Genk. Een laat doelpunt van Laurent Depoitre deed niets af aan de nederlaag. "Natuurlijk zijn we ontgoocheld."

Laurent Depoitre mocht invallen tegen KRC Genk en maakte uiteindelijk in de absolute slotfase nog de 2-3, maar de gelijkmaker volgde niet meer. "Er zat zeker meer in, dit is een ontgoocheling. We willen naar die top-4 en dan moeten we dringend punten pakken."

De spits viel in en scoorde meteen: "Het was powerplay van ons, het tweede doelpunt is daar een goed voorbeeld van. Jammer dat we drie vermijdbare doelpunten slikken."

Geen supersub

Met zijn doelpunt reageerde Depoitre ook een beetje op de kritiek van onder meer Michel Louwagie, die had aangegeven dat hij wakker moest gaan worden.

"Maar het is niet altijd makkelijk om je niveau te halen als je maar vijf of tien minuten mag invallen", aldus nog Depoitre. "Ik ben geen supersub, invallen is iets anders dan in de basis starten. Als ik dan niet zou presteren, dan zou ik die kritiek beter kunnen aanvaarden."

Sinds 23 oktober speelde Laurent Depoitre in elf duels als invaller in totaal 199 minuten. Dat is gemiddeld 18,1 minuten per wedstrijd. Daarin zorgde hij wel voor drie goals en een assist. Zo'n slechte supersub is hij met een aandeel in een doelpunt elke 49,75 minuten dus ook weer niet ...