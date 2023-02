Seraing met een gouden driepunter dankzij een doelpunt in de slotminuten

Seraing heeft nog eens een wedstrijd kunnen. In het slot wonnen ze van OHL die in de 2e helft heel wat kansen lieten liggen. Zo komt Seraing weer korter bij de andere concurrenten in de degradatiestrijd.

De wedstrijd was nog maar net bezig en er viel al een doelpunt. Een hoekschop van Seraing werd door Tshibuabua half doorgekopt en Poaty twijfelde van korbij niet: 1-0 voor Seraing na 5 minuten.

OHL ging meteen naar voren en gingen op zoek naar de gelijkmaker. Ze konden enkele hoekschoppen afdwingen en Schrijvers trapte vanuit een schuine hoek op doelman Dietsch. Ook stond Schrijvers buitenspel. Verder hadden ze wel het balbezit, maar het kon Seraing niet echt verontrusten. De thuisploeg hield gemakkelijk stand.

© photonews

Naarmate de wedstrijd vorderde kon Seraing ook gemakkelijker de bal bijhouden. Ook kwam het tot kansen. Vagner had een kansje, maar besloot op Cojocaru en de terugkerenden Mouandilmadji had ook enkele kansen. Hij probeerde het een paar keer spectaculair met de hak. Aan de overzijde trapte Kiyine na een hoekschop over.

Enkele minuten voor de rust was daar dan toch de gelijkmaker. Schrijvers trapte een goede hoekschop, terwijl ze bij Seraing wat stonden te slapen. Ricca kon vrij inlopen en binnenkoppen. Zo vond OHL na enkele kansen toch de gelijkmaker.

© photonews

De wedstrijd kwam na de rust traag op gang. Na een kwartier leverde Schrijvers nog enkele goede hoekschoppen af. Een schot van Kiyine werd van de lijn gehaald en Dom kon net niet bij de bal. Nadien zette Seraing meteen een counter op. Mouandilmadji wou alleen op doel afstormen, maar Pletinckx sloot goed de deur.

Even later kon Dom wel trappen op doel. Zijn schot vanop zo'n 25 meter zoefde maar net naast. Daarna was er een dubbele kans voor Thorsteinsson. Eerst trapte hij voorlangs en nadien kon hij net niet bij een voorzet. Ook Al-Tamari kreeg een dubbele kans. Hij trapte eerst op Dietsch en in de rebound stond Mbow in de weg. Enkele minuten later stond hij na een goede infiltratie alleen voor doel, maar hij kraakte zijn schot.

OHL had de kansen, maar het was Seraing die uiteindelijk op voorsprong kwam. HIj infiltreerde goed in het strafschopgebied en Sissoko leverde de uitstekende assist af. Zo stond Seraing 2-1 voor. OHL ging nog op zoek naar de gelijkmaker, maar scoren lukte niet meer. Zo pakte Seraing zijn 1e thuiszege in de competitie in meer dan een jaar.