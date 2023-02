OH Leuven maakt reden voor afwezigheid Marc Brys bekend

OH Leuven moest het zaterdagavond zonder trainer Marc Brys doen op bezoek bij Seraing.

Omwille van familiale redenen ontbrak trainer Marc Brys voor het competitieduel tegen Seraing met OH Leuven. Zopas kwam de club met meer informatie.

“Gisterenavond overleed Geraldine Weckx, de mama van onze coach Marc Brys. Ze was omringd door haar naasten”, klinkt het op sociale media.

“Namens heel de OH Leuven familie betuigen we onze oprechte deelneming en wensen we onze coach en zijn familie veel sterkte in deze moeilijke momenten.”