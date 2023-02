OHL blijft in hetzelfde bedje ziek: scoren blijft ondanks de vele kansen moeilijk en ze slikken heel wat tegendoelpunten

OHL heeft tegen Seraing opnieuw punten laten liggen. Nochtans hadden ze ook tegen Seraing heel wat kansen, maar scoren blijft het euvel. Net als de tegendoelpunten. Ook tegen Seraing kreeg het er 2 binnen.

Al weken domineert OHL de meeste van zijn tegenstanders en al weken creëren ze verschillende kansen. Toch blijft het moeilijk voor hen om te scoren. Zo schieten ze vaak zichzelf in de voet.

Ook op bezoek bij Seraing was dat het geval. Seraing kwam ook nog eens vroeg op voorsprong, maar OHL ging nadien op zoek naar de gelijkmaker. Het dwong kansen af en Ricca kopte de gelijkmaker binnen. Na de rust kregen ze alsmaar meer kansen, maar telkens kon er niet gescoord worden. Ofwel zat een speler van Seraing ertussen, ofwel was het schot niet gekadreerd.

5 CLEAN SHEETS

Dat is in schril contrast met vorig seizoen. Henry scoorde aan de lopende band, maar is ondertussen weg. Nochtans hebben ze met Gonzalez een goede vervanger, maar hij raakte geblesseerd en is zowat de enige die gemakkelijk de weg naar het doel vindt. Tegen Seraing keerde hij terug, maar hij kwam amper in het stuk voor. Zo was het voor OHL nog moeilijker om de kansen af te maken.

Tegen Seraing kreeg OHL uiteindelijk 2 doelpunten binnen en de tegengoals zijn trouwens ook een constante. Het hield dit seizoen nog maar 5 keer de nul en slikten al 36 doelpunten. Nochtans is er achterin niet zo heel veel veranderd. Doelman Romo werd door Cojocaru vervangen en is een betrouwbare doelman. Centraal achterin was er het vertrek van Dewaest, maar met Pletinckx hadden ze een goede vervanger. Toch loopt er in bijna elke wedstrijd iets mis en dat koste hen al heel wat punten. Het doel om de play-offs te bereiken gaat zo alsmaar verder weg.