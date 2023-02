OH Leuven verliest zonder Brys: "We misten onze leider, onze coach"

Geen Marc Brys bij OHL, hij was er omwille van familiale redenen tegen Seraing niet bij.

De afwezigheid van Brys had duidelijk zijn invloed op de wedstrijd. “De omstandigheden waren wel bijzonder: we misten onze leider, onze coach”, zei assistent Mununga aan Het Nieuwsblad.

De snelle goal van Seraing was meteen een flinke opdoffer. “We waren nochtans gewaarschuwd voor hun stilstaande fases. Je moet altijd op je hoede zijn op die momenten. Gelukkig kwamen we geleidelijk beter in de match en na de gelijkmaker hadden we voldoende kansen om de partij te beslissen maar de bal wilde er gewoon niet in.”

Al zag Mununga nog omstandigheden die de match beïnvloeden. “Natuurlijk was de staat van het veld dramatisch. Vooraf hadden we evenwel al afgesproken dat we dit niet zouden inroepen als excuus. Toch is het zonder meer een voordeel voor de thuisploeg.”