Scott Parker na brilscore op Antwerp: "0-0 is een fair resultaat"

Club Brugge heeft voor de eerste keer sinds oktober de nul gehouden. Met Hendry heeft Club een nieuwe (oude) verdediger teruggehaald en die kreeg meteen het vertrouwen van de coach.

"We wisten op voorhand dat het hier een moeilijke wedtrijd zou zijn. Antwerp is een sterke ploeg en wordt goed gecoacht, ook de sfeer is hier schitterend. Onze erste helft vond ik echt goed, de tweede was minder maar we behielden wel goed de druk. We hebben weinig kansen gecreërd maar behalen wel onze eerste clean sheat sinds oktobe, daar ben ik blij om. Er zijn nog zaken waaraan we moeten werken. 0-0 is al bij al een fair resultaat."

Parker dropte Hendry meteen in de basis. De verdediger speelde amper bij Cremonese maar kreeg het vertrouwen van de Engelse coach: " We hebben vandaag de nul gehouden met hendry en Mechele als centraal duo, maar zoals ik al vaker gezegd heb gaat het niet enkel om de verdedigers of de keeper maar over het hele team tijdens het verdedigen. Ik ben tevreden met de wedstrijd van Hendry vandaag."