Ontsnapten Onyedika en De Laet aan rood en een schorsing? "Hier had de VAR moeten tussenkomen"

Hadden er nog rode kaarten moeten volgen na affluiten in Antwerp-Club Brugge?

Geen goals in Antwerp-Club Brugge, maar ook geen rode kaarten. Al hadden die misschien wel op zijn plaats geweest na het laatste fluitsignaal voor Raphael Onyedika van Club Brugge en Ritchie De Laet van Antwerp.

Onyedika raakte de bal nog met de hand net voor affluiten en werd op de korrel genomen door het Antwerp-publiek. Onyedika reageerde en stak tot drie keer toe zijn middenvinger op naar de Antwerp supporters. Even later stak ook Ritchie De Laet zijn middenvinger op naar de Club-supporters.

Geen rood en ook VAR komt niet tussen

Scheidsrechter Lothar D'Hondt gaf geen rood, al kon hij dat wel nog na affluiten. "Zolang de scheidsrechter op het veld staat, kan er ook na het laatste fluitsignaal een sanctie worden uitgedeeld", zegt oud-scheidsrechter Tim Pots bij HLN.

Ook de VAR roerde zich niet. "Hier had de VAR moeten tussenkomen - de middenvinger van Onyedika was duidelijk te zien op televisie. Doordat dit niet is gebeurd, kan de speler ook niet meer geschorst worden. Dat geldt ook voor De Laet", zegt Pots nog.