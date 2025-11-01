Zulte Waregem Zulte Waregem
0-1
38' Kevin Rodriguez (Kamiel Van de Perre)
0-2
45+2' Marc Giger (Adem Zorgane)
0-3
46' Marc Giger
Jeppe Erenbjerg (pen) 60'
1-3
1-4
90+2' Promise David (Rob Schoofs)
Datum: 01/11/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 13
Union SG steviger leider na ruime zege bij Essevee, maar het gaat over één cruciale en bizarre fase
Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Waregem
Foto: © photonews

Union SG heeft met 1-4 gewonnen op bezoek bij Zulte Waregem. Wie de match niet gezien heeft, zou denken dat het een wandeling aan de Gaverbeek was voor de kampioen. De waarheid is toch wel anders en achteraf zal vooral over één fase veel gesproken en geschreven worden.

Zulte Waregem wilde thuis tegen Union zijn ongeslagen reeks verder zetten. Na een 14 op 18 in de vorige zes wedstrijden waren ze zelfs naar de top-6 van het klassement geklommen - een opsteker voor de troepen van Sven Vandenbroeck.

Topschutter Jeppe Erenbjerg was fit genoeg om te starten en dus waren er geen verrassingen te noteren in de basiself. Bij de bezoekers verwezen Zorgane en Rodriguez respectievelijk Schoofs en Promise David naar de bank.

Cruciale fase maakt groot verschil in Zulte Waregem - Union SG

Essevee was met een plan aan de wedstrijd begonnen en kon dat in de eerste helft vrij goed uitvoeren. Ementa was andermaal de kapstok voorin waar heel veel kleren werden aan opgehangen, de rest van de spelers hadden andere doelstellingen.

Tot veel kansen leidde dat niet - Niang had misschien zelfs de beste toen hij eens plots vrijstond aan de tweede paal. Maar we leken wel af te stevenen op een al bij al logische 0-0 bij de koffie, want ook de Brusselaars maakten geen weergaloze indruk.

En toen kwam ref D'Hondt in de weg lopen bij een pass naar Erenbjerg en kon Kevin Rodriguez er meteen 0-1 van maken. Een fase die de wereld zal rondgaan. Even later kon Giger er na handspel van Tanghe vanop de stip géén 0-2 van maken, maar twee minuten later kon hij alsnog voor een dubbele voorsprong bij de rust zorgen.

Zulte Waregem was duidelijk van slag na de 0-1 en leek ook na de rust nog even van slag, want in geen tijd kon Giger er in twee tijden zelfs 0-3 van maken. De thuisploeg helemaal van de kaart, al kwamen ze daarna nog wel terug in de match.

Strijdvaardig Zulte Waregem kan muur niet slopen, Union steviger leider

Op het uur kreeg Zulte Waregem een strafschop na een foutje op Aké en zo kon topschutter Erenbjerg zijn conto nog wat aandikken. Het team wilde op dat elan doorgaan, maar de match verzandde in bikkelen op het middenveld en balverliezen aan beide kanten.

Union SG hield zo stand en vergroot de kloof op Club Brugge minstens voor eventjes naar zes punten. Een strijdvaardig Zulte Waregem moet vrezen voor zijn stekje in de top-6 en zal blijven verwijzen naar die ene beslissing ...

Opstellingen

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 6.54 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/20 (35%)
Cappelle Yannick 90' 5.94 -
  • Nauwkeurige passes: 34/47 (72.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Kiilerich Jakob 90' 6.05 -
  • Nauwkeurige passes: 48/55 (87.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Tanghe Anton 56' 6.19 -
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
Nyssen Benoit 90' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 46/55 (83.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Claes Thomas 83' 6.75 -
  • Nauwkeurige passes: 31/34 (91.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Nnadi Tochukvu   90' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 39/43 (90.7%)
Opoku Joseph 56' 5.35 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Erenbjerg Jeppe 90' 5.97 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Gavriel Stavros 45' 6.14 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Ementa Anosike 90' 6.19 -
  • Nauwkeurige passes: 17/25 (68%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Balverliezen: 22
Bank
Bostyn Louis 0'  
Lemoine Laurent 34' 5.74 -
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
Lofolomo Enrique 0'  
Vossen Jelle 7' 6.44  
  • Sleutelpasses: 1
Soglo Emran 34' 5.79 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Hedl Tobias 0'  
Willen Lukas 0'  
Ujka Serxho 0'  
Ake Marley 45' 5.79 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.71 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/24 (45.8%)
Sykes Ross   90' 6.75 -
  • Nauwkeurige passes: 37/48 (77.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Burgess Christian   90' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 53/62 (85.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/13 (38.5%)
Mac Allister Kevin 90' 6.75 -
  • Nauwkeurige passes: 50/59 (84.7%)
Niang Ousseynou 61' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Van de Perre Kamiel A   90' 7.25 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Zorgane Adem A   90' 7.23 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 55/63 (87.3%)
  • Sleutelpasses: 1
Khalaili Anan 83' 7.01 -
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Ait El Hadj Anouar 83' 7.05 -
  • Nauwkeurige passes: 29/35 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/1
Rodriguez Kevin 60' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Giger Marc ⚽ ⚽ 67' 9.05 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 4/6
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Bank
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Rasmussen Mathias 0'  
Smith Guilherme 0'  
David Promise 30' 7.92 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Schoofs Rob A 7' 6.65  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Boufal Sofiane 23' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Patris Louis 29' 6.51 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Leysen Fedde 7' 6.54  
Herbeleef Zulte Waregem - Union SG

Vooraf

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 02/11 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 02/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
