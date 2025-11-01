Union SG steviger leider na ruime zege bij Essevee, maar het gaat over één cruciale en bizarre fase

Union SG heeft met 1-4 gewonnen op bezoek bij Zulte Waregem. Wie de match niet gezien heeft, zou denken dat het een wandeling aan de Gaverbeek was voor de kampioen. De waarheid is toch wel anders en achteraf zal vooral over één fase veel gesproken en geschreven worden.

Zulte Waregem wilde thuis tegen Union zijn ongeslagen reeks verder zetten. Na een 14 op 18 in de vorige zes wedstrijden waren ze zelfs naar de top-6 van het klassement geklommen - een opsteker voor de troepen van Sven Vandenbroeck.

Topschutter Jeppe Erenbjerg was fit genoeg om te starten en dus waren er geen verrassingen te noteren in de basiself. Bij de bezoekers verwezen Zorgane en Rodriguez respectievelijk Schoofs en Promise David naar de bank.

Cruciale fase maakt groot verschil in Zulte Waregem - Union SG

Essevee was met een plan aan de wedstrijd begonnen en kon dat in de eerste helft vrij goed uitvoeren. Ementa was andermaal de kapstok voorin waar heel veel kleren werden aan opgehangen, de rest van de spelers hadden andere doelstellingen.

Tot veel kansen leidde dat niet - Niang had misschien zelfs de beste toen hij eens plots vrijstond aan de tweede paal. Maar we leken wel af te stevenen op een al bij al logische 0-0 bij de koffie, want ook de Brusselaars maakten geen weergaloze indruk.

En toen kwam ref D'Hondt in de weg lopen bij een pass naar Erenbjerg en kon Kevin Rodriguez er meteen 0-1 van maken. Een fase die de wereld zal rondgaan. Even later kon Giger er na handspel van Tanghe vanop de stip géén 0-2 van maken, maar twee minuten later kon hij alsnog voor een dubbele voorsprong bij de rust zorgen.

Zulte Waregem was duidelijk van slag na de 0-1 en leek ook na de rust nog even van slag, want in geen tijd kon Giger er in twee tijden zelfs 0-3 van maken. De thuisploeg helemaal van de kaart, al kwamen ze daarna nog wel terug in de match.

Strijdvaardig Zulte Waregem kan muur niet slopen, Union steviger leider

Op het uur kreeg Zulte Waregem een strafschop na een foutje op Aké en zo kon topschutter Erenbjerg zijn conto nog wat aandikken. Het team wilde op dat elan doorgaan, maar de match verzandde in bikkelen op het middenveld en balverliezen aan beide kanten.

Union SG hield zo stand en vergroot de kloof op Club Brugge minstens voor eventjes naar zes punten. Een strijdvaardig Zulte Waregem moet vrezen voor zijn stekje in de top-6 en zal blijven verwijzen naar die ene beslissing ...